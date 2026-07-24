O meia Gegê disse que os salários atrasados no Goiás não influenciam no desempenho da equipe em campo na Série B. O elenco esmeraldino possui dois meses de direitos de imagem em atraso, além de um mês dos vencimentos em carteira. A expectativa da direção é quitar os atrasos na próxima semana.\nNão atrapalham. Nós trabalhamos e nos dedicamos da mesma forma. É uma fase que logo vai passar”, afirmou Gegê, que pregou cautela ao Goiás antes do jogo contra o lanterna América-MG.\n-WEBSTORIES: Gegê diz que salários atrasados no Goiás “não atrapalham” e prega cautela antes de jogo (1.3437056)\nGegê voltou a atuar pelo Goiás depois de quase dois meses de ausência (Weimer Carvalho / O Popular)\nÉ como o jogo contra a Ponte (Preta), a gente sabe da dificuldade que o clube deles vem enfrentando, mas não podemos focar nisso. Não podemos olhar a tabela. Todos os jogos da Série B são difíceis, então a gente tem que entrar concentrado para conseguir a vitória”, acrescentou.