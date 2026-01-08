O meia Gegê acredita que o diferencial para o Goiás voltar a ter conquistas será ter um grupo unido em prol dos objetivos da equipe em 2026. Nesta temporada, o clube esmeraldino quer encerrar o jejum de sete anos sem o título do Campeonato Goiano e conquistar o acesso à Série A.\nNa carreira, Gegê foi campeão de cinco estaduais, sendo bicampeão nos dois últimos anos pelo CRB, além de dois títulos da Série B - um em 2015 pelo Botafogo e outro em 2023 com o Vitória.\n“Nos títulos que participei o mais importante foi a união do grupo, vejo o Goiás montando um grupo forte e unido. Isso será fundamental nessa temporada. Com um grupo forte e unido vamos conquistar os objetivos do clube”, comentou Gegê, que assinou em definitivo com o Goiás até o fim de 2026.\nRegularizado e pronto para estrear, Gegê adiantou que prefere jogar como meia, mas explicou que ao longo da carreira já atuou em outras funções. “Eu jogo como meia e volante. Ao longo da carreira aprendi a jogar em outras funções, sou meia de origem, mas o importante é o coletivo e estou aqui para ajudar”, acrescentou.