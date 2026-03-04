O meia Gegê comentou sobre a sensação de disputar a primeira final com a camisa do Goiás. O jogador de 32 anos pode ser novidade na escalação esmeraldina no jogo de ida da decisão contra o Atlético-GO.\n“É minha primeira final aqui e fico feliz. Sou grato pela oportunidade de vestir essa camisa e no primeiro ano disputar uma final. A motivação existe. Quem não gosta de ser campeão? Ser campeão é importante pra ‘caraca’ e todos estão motivados para fazer o melhor e conquistar esse título”, falou o meio-campista.\nGegê comentou sobre a escala do árbitro Anderson Daronco/RS (Fifa). A Federação Goiana de Futebol optou por definir uma equipe de arbitragem toda de fora do Estado.\n“Não é só em Goiânia, tem polêmica em vários lugares do Brasil sobre questões da arbitragem. Trazer árbitro de fora traz tranquilidade para as duas equipes. Fica um pouco neutro, respeitando os árbitros da região e do Estado. Daronco é experiente, já demonstrou várias vezes, apitou jogos importantes e acredito que vai se portar bem durante a partida”, opinou Gegê.