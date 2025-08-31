As equipes goianienses Gentil Meireles, no feminino, e Vila Alto da Glória, no masculino, foram campeãs da edição 2025 da Taça das Favelas Goiás. As decisões foram disputadas na tarde deste sábado (30), no Estádio Olímpico, no Centro de Goiânia.\nNa decisão feminina, o Gentil Meireles venceu o Residencial Itaipu nos pênaltis. Depois de empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, a equipe da Região Norte de Goiânia ganhou nas penalidades por 4 a 3. É o terceiro título da equipe na Taça das Favelas Goiás. A equipe do Itaipu fez a artilheira da competição, Lívia, com 4 gols.\nLeia também\n+ Anápolis vence o Botafogo-PB e garante permanência na Série C\nNa decisão masculina, a Vila Alto da Glória venceu o Campo Formoso, de Orizona, por 2 a 0. Os gols foram marcados aos 3 minutos do primeiro tempo, por Ysac, e aos 29 do segundo tempo, pelo goleiro da equipe, Felipe, em cobrança de pênalti. O artilheiro da competição masculina foi Nicollas, que marcou 5 gols pela Vila Alto da Glória.