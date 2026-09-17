As quatro assistências de Geovany Soares para os gols do Atlético-GO na goleada por 4 a 0 sobre o Criciúma, no domingo (13), colocaram o atacante para cima no Dragão. Em alta após os lances decisivos, definidos com precisão por Gustavo Maia e Gustavo Coutinho (três vezes), o jogador, que é primo da rainha Marta, se isolou como atleta com mais passes para gols na equipe atleticana.\nGeovany Soares viveu dia atípico na última rodada da Série B, quando distribuiu quatro assistências diante do Criciúma. É algo raro no futebol brasileiro e há poucos casos registrados no Campeonato Brasileiro - nenhum na Série B.\nDe acordo com Sofascore, Geovany Soares foi o primeiro jogador que distribuiu quatro assistências em uma partida da Série B. Os outros registros ocorreram na Série A.\nEm 2017, o ex-meia Luan deu quatro passes para gols marcados na vitória do Grêmio por 6 a 3 sobre a Chapecoense no dia 8 de junho.