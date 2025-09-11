Campeões de três das últimas quatro edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, os rivais São Paulo e Palmeiras deram diferentes destinos às gerações que conquistaram as taças. No time alviverde, impacto no profissional e lucro; no clube tricolor, poucos jogos e vendas para pagar dívidas.\nO Palmeiras foi campeão em 2022 e 2023, enquanto o São Paulo levou o título em 2025. Em 2024, o Corinthians foi o campeão, mas o Alvinegro não fez grandes negócios com os campeões e grande parte ainda pertence ao clube.\nO Verdão viu duas das maiores gerações do clube conquistando a Copinha, com o trio de destaqu Luis Guilherme, Estêvão e Endrick. Juntos, os três renderam ao Palmeiras cerca de 150 milhões de euros (R$ 948 milhões).\nNo entanto, mesmo excluindo três jogadores que se mostravam extraclasse desde cedo, o Verdão também conseguiu faturar com outros atletas. Os valores chegaram a mais cerca de 40 milhões de euros (R$ 252 milhões)