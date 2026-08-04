A antiga geral do Serra Dourada começou a ser demolida, já que é um dos primeiros estágios das obras no estádio, que começaram durante o mês de julho, a partir do dia 1º. A reforma ocorre em diferentes partes do principal palco do futebol goiano e tem previsão de ser concluída em julho de 2028.\nO espaço da antiga geral não era utilizado há quase 20 anos, recebeu torcedores pela última vez no início de 2008 e não existirá mais, de acordo com o projeto de modernização do Serra Dourada.\nEscavadeiras trabalham no espaço da antiga geral, em frente ao local em que as torcidas organizadas dos clubes mandantes ficam durante os jogos. As máquinas começaram a retirar os destroços da geral.\nA arquibancada tradicional, acima da geral, será ampliada em boa parte do estádio. Mas em uma parte (abaixo das cadeiras), o espaço da geral será utilizado para a construção de 22 camarotes na altura do gramado - outros 44 camarotes serão construídos nos espaços em que atualmente estão cabines de rádios e televisões.