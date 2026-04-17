O gestor de esportes olímpicos do Vila Nova, Willian Mendes, e o técnico Robson Freitas falaram sobre o futebol feminino do clube, analisaram o momento da equipe colorada no Brasileiro A2 e afirmaram que a modalidade é “um caminho sem volta” e que o Tigre está evoluindo cada vez mais.\n“O Vila Nova, desde 2020, entende que o futebol feminino é um caminho sem volta. Prova disso é o Vila Nova ser escolhido também para ser sede na Copa do Mundo 2027 como (centro de) treinamento. Isso passa pelo departamento a nível de categorias de base, a nível de um trabalho contínuo sem obrigação”, declarou Willian Mendes.\nO gestor de esportes olímpicos do clube revelou que, no ano passado, a folha salarial do futebol feminino era de R$ 50 mil, e neste ano subiu para R$ 80 mil. Mesmo assim, está distante de times como o Atlético-PI, campeão da Série A3 sobre o próprio Vila Nova em 2025 - segundo Willian Mendes, a folha deles é de cerca de R$ 300 mil.