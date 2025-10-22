O legado dos Jogos Olímpicos ultrapassa as arenas e infraestrutura para a cidade-sede, e a seleção brasileira feminina para o Mundial de ginástica artística pode exemplificar tal premissa. Apontada como um dos destaques da nova geração, Julia Coutinho é "fruto" da Rio 2016. E com apenas 15 anos, ela já conquistou medalha de ouro em etapa de Copa do Mundo no solo, ao som de um sucesso de Milton Nascimento.\nCarioca, Julia conheceu a ginástica nos Jogos do Rio e se encantou com Flávia Saraiva, nesta quarta-feira (22) companheira de Flamengo e seleção. Foi amor à primeira vista para uma criança de apenas 6 anos, naquela ocasião.\nLeia também\n+Com atletas japoneses nos treinos, Vila Nova reforça parceria com Oita Trinita\nEla deu os primeiros passos em um clube no Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas, pouco depois, se matriculou no Rubro-Negro que já contava com nomes referências na modalidade, como Daniele Hypólito, Jade Barbosa e Rebeca Andrade.