O Goiatuba contratou o técnico Glauber Ramos, de 51 anos, para o lugar de Lúcio Flávio, que anunciou a saída do clube na manhã desta quinta-feira (22) depois de receber proposta de outro clube.\nGlauber Ramos assume o Azulão do Sul pela primeira vez na carreira e terá como missão levar o time à primeira vitória na competição, melhorar a posição na tabela, evitar o rebaixamento e, se possível, garantir vaga à próxima fase.\nO anúncio do treinador foi confirmado nas redes sociais do Goiatuba.\nO clube teve uma sequência de três técnicos nos últimos cinco dias.\nNa noite de sábado (17), demitiu Augusto Fassina após perder em casa para a Anapolina (2 a 1).\nNo domingo (18), Lúcio Flávio (ex-Aparecidense) assumiu a equipe, preparando-a para o jogo em Ouvidor, diante da Abecat. Na estreia dele, houve derrota (1 a 0) para a equipe ouvidorense na noite de quarta-feira (21).