A Abecat anunciou na tarde desta terça-feira (16) Rogério Henrique, de 46 anos, como novo técnico para a temporada de 2026. Ele chega para substituir Ângelo Luiz, que deixou o clube para assumir o Anápolis.\nRogério Henrique deixa o comando do Taubaté para assumir a Abecat, que disputará, além da elite do Campeonato Goiano, a Série D do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história.\nGoianão 2026: técnico deixa a Abecat e volta ao Anápolis\nO treinador retorna ao time de Ouvidor para sua segunda passagem. A primeira foi em 2023, quando conduziu a equipe ao título da 3ª Divisão do Campeonato Goiano.\n“O perfil do nosso novo treinador é de intensidade e organização tática, algo que sentimos falta no nosso primeiro amistoso, realizado em Brasília contra o Samambaia”, afirmou o presidente Diego Hilário. Na ocasião, ainda sob o comando de Ângelo Luiz, a Abecat foi derrotada por 1 a 0.