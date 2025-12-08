Estreante na elite do Campeonato Goiano, o Centro Oeste tem como principal reforço um bicampeão goiano. O volante Moacir, ex-Atlético-GO e Vila Nova, está no plantel, que treina desde o dia 2 de dezembro sob o comando de Paulinho Kobayashi, ex-meia que passou pelo Vila Nova e que vive a carreira de treinador há 15 anos.\nA montagem do elenco do Centro Oeste está praticamente concluída. Segundo o CEO Rogério Mancini, o grupo já está fechado e conta com 26 atletas, sendo 13 remanescentes da equipe que conquistou o acesso ao Goianão 2026.\nAlguns jogadores ainda não foram anunciados porque, embora as negociações estejam encaminhadas, falta a assinatura do contrato. As confirmações devem ser feitas ao longo das próximas semanas.\nLeia também\n+Vila Nova acerta contratação de Willian Maranhão, ex-Atlético-GO