Os 12 clubes que vão disputar o Campeonato Goiano a partir deste final de semana montaram seus elencos com diferentes planejamentos. Algumas equipes buscaram reforços com experiência no futebol goiano e passagem por rivais. Atlético-GO, Goiás e Vila Nova se reforçaram com velhos conhecidos do futebol goiano.A contratação de alguns atletas que defenderam algum rival não foi critério, de acordo com as diretorias, mas o trio da capital buscou reforços com experiência no Goianão e que já conhecem o futebol goiano.Atual campeão, o Vila Nova acertou com quatro jogadores com passagens pelos rivais. O meia Marquinhos Gabriel é ex-Goiás, enquanto Hayner (última contratação), Willian Maranhão, Janderson e Dellatorre atuaram recentemente pelo Atlético-GO.No Goiás, o volante Lourenço foi destaque na temporada de 2023 com o Vila Nova. Os laterais Rodrigo Soares e Nicolas foram um pouco além e conquistaram títulos do Goianão e acessos à Série A com o Atlético-GO. O clube esmeraldino quer voltar a ter conquistas com o auxílio de jogadores que conheceram esses atalhos nos últimos anos.Já o Atlético-GO acertou com Igor Henrique, que defendeu o Vila Nova até o final do ano passado e foi campeão goiano em 2025, e com o volante Geovane, que passou pela base do Goiás (também jogou no profissional) e se destacou no Vila Nova. Por último, o meia-atacante Guilherme Marques, que recentemente jogou pelo Goiás, chegou ao rubro-negro.Buscar no mercado jogadores com experiência no futebol goiano foi critério para praticamente todos os clubes que vão disputar o Goianão. A única equipe que refez todo o elenco e possui poucos jogadores com histórico no futebol goiano é a Jataiense.A Raposa do Sudoeste ficou sem calendário após o Estadual de 2025 e não conquistou vaga para nenhum torneio nacional em 2026. Por isso, a diretoria desfez o elenco que jogou o Goianão no ano passado e buscou novos jogadores para formar o plantel que vai disputar a competição neste ano.No atual elenco, poucos jogadores tiveram passagens pelo futebol goiano. O volante Ikaro (jogou no Vila Nova e Anapolina), o zagueiro Tibúrcio (Goianésia, Anápolis, Vila Nova e Trindade) o lateral esquerdo Ian Barreto (Goianésia) e o lateral direito Dávisson (Grêmio Anápolis e Aparecida) são exceções.O atacante Matheus Goiano, por exemplo, é natural de Jataí, mas nunca jogou por uma equipe do Estado e terá sua primeira experiência neste ano - ele tem passagens pelas bases de Fluminense e Primavera-SP (time de Paulo Baya).Dois clubes fizeram poucas mudanças nos elencos para o Goianão de 2026 e apostam nas bases que se destacaram em 2025, com contratações pontuais: Anápolis e Anapolina.O Galo da Comarca mantém o goleiro Paulo Henrique, o zagueiro Rafael Costa, o volante Samuel Michels e o atacante Fernandinho no elenco. Eles estavam no clube ao longo da temporada de 2025 que terminou com vice-campeonato goiano, título do interior e a permanência na Série C.A Rubra aposta na manutenção de boa parte do elenco que se destacou em 2025 com o título da Divisão de Acesso, que garantiu o retorno do clube para a 1ª Divisão. Como o Anápolis, ao menos um jogador por posição permanece para 2026: o goleiro Artur, o zagueiro Donato, o lateral Tiago Baiano, o meia Esquerdinha e o artilheiro Iury Tanque.Há quem também aposta na experiência para construir campanha positiva no Goianão. O Centro Oeste, principal novidade do Estadual neste ano, acertou com Moacir, que joga como lateral e volante. Aos 39 anos (vai completar 40 em fevereiro), ele volta ao futebol goiano depois de quatro anos. Tem passagens por Vila Nova e Atlético-GO (foi campeão goiano em 2019 e 2020).A Aparecidense já conta com seu quarentão no elenco. O atacante Marcão, que jogou no Anápolis no ano passado e também já defendeu Goiás e Atlético-GO, é a principal novidade no Camaleão, que também conta com o volante Renato Alves, experiente jogador com passagens por diversos clubes goianos - Atlético-GO, Goianésia, Trindade, Grêmio Anápolis, Iporá e Anapolina.Outro quarentão do Goianão 2026 é o artilheiro Alex Henrique, que vai para sua segunda temporada no comando do ataque do Goiatuba.Sensação do Goianão de 2025, a Abecat manteve alguns atletas da histórica campanha do ano passado, que garantiu vaga para a Série D deste ano, e buscou reforços em todas as posições. Também chama atenção na equipe de Ouvidor a presença de alguns jogadores que vão passar pelo futebol goiano pela primeira vez, como são os casos dos atacantes João Victor (jogou boa parte da carreira no Distrito Federal) e Matheuzinho (fez carreira no futebol gaúcho).Crac e Inhumas seguiram esse planejamento da Abecat, de manter algumas peças e buscar reforços no mercado, mas optaram por trazer jogadores com experiência no futebol goiano. No Leão do Sul, nomes como o goleiro Cleriston, o zagueiro Danrlei, o meia Riquelmo e o atacante Rafhael Lucas são exemplos. Já a Pantera Avinhada conta com o goleiro Wallace, o meio-campista Gustavo Petrocelli e o atacante Johnatan Cardoso.