A 8ª e última rodada da fase de classificação do Campeonato Goiano foi concluída neste domingo (8) e definiu os confrontos das quartas de final da competição estadual. Os resultados da rodada definiram os dois últimos classificados à fase eliminatória e também as duas equipes que vão disputar o playoff da permanência na tentativa de evitar o rebaixamento à Divisão de Acesso.\nOs jogos da 8ª rodada definiram os últimos classificados às quartas de final. Crac e Anápolis se juntaram a Goiás, Vila Nova, Jataiense, Atlético-GO, Abecat e Anapolina entre os times que seguem vivos na busca pelo título goiano em 2026.\nA última rodada da 1ª fase também confirmou o rebaixamento do Inhumas e o playoff da permanência. Aparecidense e Centro Oeste vão se enfrentar em dois jogos para definir quem seguirá na elite estadual em 2027 e quem se juntará ao Inhumas entre os rebaixados à Divisão de Acesso.