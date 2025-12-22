Sob o mesmo comando técnico que teve na atual temporada, encabeçado pelo treinador Luan Carlos, o Crac se prepara para o Campeonato Goiano e para a Série D de 2026. O Leão do Sul manteve no comando o jovem técnico de 33 anos, responsável por conduzir a equipe ao 5º lugar na 1ª fase do Goianão 2025, chegando às quartas de final e garantindo vaga na 4ª Divisão nacional.\nEm 2025, Luan Carlos também comandou o Centro-Oeste na campanha de acesso à elite do futebol goiano pela primeira vez - o clube foi vice-campeão da Divisão de Acesso.\nNovo Serra Dourada aposta em experiência para o público\nA pré-temporada do Crac começou no dia 2 de dezembro. O Leão do Sul também garantiu vaga na Série D de 2026 em decorrência da boa campanha no último estadual. A competição nacional será disputada entre abril e setembro e terá aumento no número de participantes, passando de 64 para 96 clubes.