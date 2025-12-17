A menos de um mês para o início do Campeonato Goiano de 2026, que começa no dia 10 de janeiro, duas movimentações de treinadores já ocorreram. O Anápolis anunciou, nesta terça-feira (16), a contratação do técnico Ângelo Luiz, que estava na Abecat, após a saída de Luiz Carlos Winck para o Brasiliense.\nA Abecat, então, teve de fazer mudança e confirmou Rogério Henrique como seu novo treinador. O profissional estava no Taubaté e também foi anunciado nesta terça-feira (16).\nÂngelo Luiz comandava a Abecat desde agosto e participou de todo o processo de preparação e montagem do elenco, além de ter iniciado a pré-temporada à frente da equipe, que disputará o Goianão e a Série D, esta pela primeira vez em sua história.\nO Anápolis, por sua vez, contava com Luiz Carlos Winck desde setembro. O treinador esteve envolvido em todo o planejamento e na montagem do elenco, além de ter iniciado a pré-temporada visando às disputas do Campeonato Goiano e da Série C de 2026.