Com manutenção de comando e competição nacional na mira, o Goiatuba começou a preparação para a próxima temporada há quase um mês. O Azulão do Sul disputará o Campeonato Goiano e a Série D do Brasileiro de 2026. O início do trabalho ocorreu em 17 de novembro, sob o comando do técnico Augusto Fassina, que vai para a sua segunda temporada no clube.\nO treinador assumiu o time no dia 30 de janeiro deste ano e guiou o Goiatuba em uma campanha de recuperação que garantiu a permanência no Goianão de 2025. A equipe também fez uma boa Série D, com quase acesso à Série C. O Azulão do Sul avançou às quartas de final da 4ª Divisão, em que caiu para a Inter de Limeira.\nCom isso, Augusto Fassina segue no Goiatuba com seu vínculo estendido. A tendência é que ele complete um ano de clube.\nGramado do novo Serra Dourada será natural