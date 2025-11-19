A definição do formato do Campeonato Goiano de 2026, nesta terça-feira (18), foi marcada por indefinições causadas pelo fato de o Goiás ainda não saber em qual divisão do Brasileiro estará (A ou B) e pela criação de partidas, entre playoffs e repescagem, na tentativa de reduzir o impacto da diminuição de datas para clubes com calendário mais modesto ou sem qualquer disputa para além do Estadual.\nO Goianão terá uma redução de duas ou quatro datas e começará no dia 7 ou no dia 11 de janeiro. Tudo depende do Goiás. O clube esmeraldino decide acesso no próximo domingo (23), contra o Remo, na rodada final da Série B.\nSe o Goiás subir para a Série A, que começará em janeiro, o Goianão terá 12 datas e começará no dia 7 de janeiro. Se não subir e permanecer na B, serão 14 datas de Estadual e início no dia 11. De qualquer forma, há uma redução, pois o Goianão 2025 teve 17 datas, e ainda assim serão mais datas do que a CBF destinou aos Estaduais (11).