Dois clubes de tradição do interior goiano, Jataiense e Crac começam o Estadual na noite deste sábado (10), às 18h15, no Estádio Arapucão, em Jataí. As duas equipes fizeram mudanças nos grupos em relação à temporada passada, mas optaram pela manutenção dos treinadores. Na Raposa do Sudoeste, Gian Rodrigues retorna após bom trabalho no Goianão 2025, levando a equipe às quartas de final, em que foi eliminada pelo Vila Nova (campeão).\nA meta do Jataiense é melhorar a campanha e os números, para garantir calendário em nível nacional e disputar a Série D 2027. A diretoria contratou alguns jogadores experientes, como o zagueiro Gladstone (ex-Cruzeiro) e o atacante Gilvan (ex-Gama e ex-Aparecidense e campeão da Série D 2021).\nO Crac aposta no técnico Luan Carlos, de 33 anos e mais jovem do Estadual. Goiano de Ipameri, Luan Carlos levou o time às quartas de final do Estadual 2025 e à Série D 2026. O clube manteve cinco atletas do ano passado: Danrlei (zagueiro), Cleriston (goleiro), Robson Alemão (volante), Rafhael Lucas e Iago Martins (atacantes). A meta do clube é ousada - voltar a brigar pelo título do Goianão. A delegação encarou dez horas e mais de 500 km de viagem, de Catalão até Jataí, na quinta-feira (8).