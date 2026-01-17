Neste fim de semana, a 3ª rodada do Campeonato Goiano conta com quatro confrontos entre equipes de fora da capital: Centro Oeste x Jataiense; Goiatuba x Anapolina; Aparecidense x Inhumas; e Crac x Abecat.\nNo sábado (17), o Centro Oeste recebe a Jataiense no jogo que abre a rodada, às 15h30, no Estádio Jaime Guerra, em Nerópolis. As duas equipes vêm de dois empates nas duas primeiras rodadas, com a Jataiense ocupando a 6ª colocação pelo saldo de gols, enquanto o Centro Oeste, estreante na competição, aparece em 7º lugar.\nMotoGP: FIM aprova adequações em vistoria, e autódromo tem evento-teste agendado\nGoiatuba e Anapolina fecham os jogos do sábado (17), às 18 horas, no Estádio Divino Garcia Rosa. O Azulão do Sul soma apenas um ponto nos dois primeiros jogos e ocupa a penúltima colocação, à frente apenas do Inhumas, que ainda não pontuou. Já a Rubra, com três pontos, está em 4º.