Um dos seis Estaduais do País ainda indefinidos para 2026, o Campeonato Goiano vai conhecer nesta terça-feira (18) a fórmula de disputa da próxima edição, que será em uma temporada de adaptação ao novo calendário da CBF, repleto de novidades, entre elas a reserva de apenas 11 datas para os torneios de elite das federações.Na tarde desta terça-feira (18), o Goianão começa a ser formatado durante o Conselho Técnico, em que a Federação Goiana de Futebol (FGF) e os representantes dos 12 clubes participantes se reúnem no Castro’s Hotel para definições, como fórmula de disputa e datas básicas da competição.Além de Goiás, as outras federações que ainda não definiram formato são Amapá, Alagoas, Tocantins, Pernambuco e Paraíba.Por causa do novo calendário do futebol brasileiro elaborado pela CBF, os estaduais abrirão a temporada 2026 com menos partidas. Nas 21 competições estaduais já definidas, a maioria tem 10 ou 11 datas, mas há competição com até 16 datas. Em geral, os principais estaduais do País se adequaram.O calendário nacional de 2026 foi elaborado para se adequar à disputa da Copa do Mundo. Entre as novidades, a Série A começa no final de janeiro e se alonga até dezembro.Pelo calendário da CBF, os Estaduais devem ter 11 datas com início no dia 11 de janeiro e final no dia 8 de março.O presidente da entidade, Ronei Freitas, adiantou que o Goianão poderá ter mais datas. “Devemos trabalhar entre 12 e 14 datas, mas tudo depende do que for aprovado pelos clubes participantes”, disse Ronei Freitas, que está na Europa como chefe da delegação da seleção brasileira que joga nesta terça-feira (18), em Lille (França), às 16h30, contra a Tunísia.O ex-presidente e CEO da FGF, André Luiz Pitta, também não cravou 12 datas, nem os dias de começo e do fim do Estadual. Especula-se que o dia 7 de janeiro seja proposto para a 1ª rodada do Goianão. “Nós vamos discutir, ouvir o que os (dirigentes) clubes têm para apresentar, propor sobre a competição”, disse André Pitta.Segundo ele, a FGF deve apresentar duas possibilidades (fórmulas) e, a partir delas, definir a proposta que seja interessante para os 12 participantes. Porém, as propostas não foram reveladas por Pitta.É certo que o início cedo do Estadual vai apertar alguns clubes, como Atlético-GO, Goiás e Vila Nova, na programação de pré-temporada, pois terminarão a participação na Série B com jogos nesta quarta (19) e no próximo domingo (23). O trio goianiense terá de fazer uma preparação mais curta, por causa das férias. Os clubes do interior já se movimentam na formação do elenco para a competição. Nos últimos cinco anos, o Goianão teve duas fórmulas diferentes, mas disputadas com mais datas: em 2021 e 22, eram dois grupos (na 1ª fase, com os times de uma chave enfrentando os da outra chave), enquanto em 2023, 24 e 25, os times tinham de jogar entre si na mesma chave na fase inicial. Nas duas fórmulas, a competição prosseguiu com mais seis jogos - quartas de final (dois), semifinal (dois) e final (dois) até que o campeão fosse definido.O Conselho Técnico também terá de trabalhar com dois cenários em termos de tabela, pois o Goiás decidirá no domingo (23) se volta à elite nacional ou se continua na Série B. Caso conquiste a vaga à Série A, o alviverde começa a disputar o Brasileirão a partir do dia 28 de janeiro e isso terá de ser adaptado à tabela do Estadual. A Série B tem início previsto para março, após a definição do campeão.O Goiás está indefinido, mas há definição para Atlético-GO e Vila Nova (Série B), Anápolis (Série C), Abecat, Aparecidense, Crac, Goiatuba e Inhumas (Série D). Com isso, Anapolina, Centro-Oeste (estreante) e Jataiense não terão calendário além do Estadual. “Temos nove clubes com calendário (nacional). Para os outros três, estamos ouvindo sugestões e, se for do interesse deles, vamos tentar dar o máximo de jogos possíveis”, afirmou Ronei Freitas.O Goianão 2026 também deve manter a premiação de R$ 400 mil para o campeão. A questão a ser debatida é como será o prêmio de Campeão do Interior - o Anápolis é o atual detentor da conquista. Porém, chegou à final com o Vila Nova e não houve a possibilidade de ter disputa com outro time interiorano. O Galo da Comarca recebeu R$ 200 mil e um troféu por ter sido Campeão do Interior.