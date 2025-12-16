O técnico Ângelo Luiz trocou a Abecat pelo Anápolis em uma movimentação do mercado de treinadores entre clubes que disputarão o Campeonato Goiano de 2026 a partir de 10 de janeiro. Ângelo Luiz, portanto, volta ao Galo da Comarca para a disputa do Goianão e da Série C da próxima temporada.\nO Galo da Comarca anunciou na última segunda-feira (15) a saída de Luiz Carlos Winck, que pagou a multa rescisória para assumir o Brasiliense-DF. O clube buscou na Abecat o substituto.\nA Abecat anunciou também na segunda-feira (15) que Ângelo Luiz não comandará a equipe na temporada 2026, após a rescisão contratual em comum acordo, a pedido do próprio profissional.\nAnunciado pelo clube de Catalão em agosto, o técnico havia sido contratado para preparar a Onça-Preta para o Campeonato Goiano e para a Série D, que a Abecat disputará pela primeira vez na história, mas não chegou a comandar o time profissional em partidas oficiais.