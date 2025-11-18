O Goianão 2026 terá os 12 clubes divididos em três grupos de quatro times em cada um. A classificação para o mata-mata, no entanto, será por meio da classificação geral. Os oito melhores avançam para as quartas. No mata-mata, quartas e semifinais podem ser de jogo único ou ida e volta - dependerão da situação do Goiás, se o clube vai disputar a Série A ou a Série B na próxima temporada. A final terá partidas de ida e volta.\nA data de início da competição estadual também não está definida porque também depende da definição do acesso esmeraldino.\nNa 1ª fase, os clubes enfrentam os adversários que não estão em suas chaves apenas uma vez. Portanto, cada equipe faz oito jogos, contra cada um dos clubes dos outros dois grupos.\nVeja os grupos do Goianão 2026\nGrupo A: Vila Nova, Crac, Inhumas, Goiatuba