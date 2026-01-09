Doze clubes (três da capital e nove de outras oito cidades) iniciam neste final de semana um das edições mais curtas do Campeonato Goiano. Espremidos por causa do novo calendário do futebol brasileiro, definido ano passado pela CBF por causa da Copa do Mundo, os Estaduais ficaram com período de disputa reduzido. Ainda que o Goianão tenha mais datas e termine uma semana depois do que foi previsto pela entidade nacional para os torneios, a competição terá pouco mais de dois meses.O Goianão começa neste sábado (10) e terá a decisão no dia 15 de março - no calendário da CBF, os Estaduais terminam no dia 8 de março. Os dois finalistas jogarão 14 vezes - oito jogos na 1ª fase, dois nas quartas, outros dois na semifinal e duas partidas na decisão do título.O Goianão 2026, além do tempo reduzido de disputa, terá outras particularidades. Uma delas é que a maioria dos participantes se concentra na região metropolitana de Goiânia ou em uma cidade próxima: o trio da capital formado por Atlético-GO, Goiás e Vila Nova, a Aparecidense, o Inhumas e o estreante Centro-Oeste, que tem sede em Nerópolis, além da dupla rival no município de Anápolis (Anapolina e Anápolis).Outros quatro clubes estão espalhados: Jataiense (Jataí (no Sudoeste goiano), Goiatuba (Sul), Abecat (Ouvidor) e o Crac (Catalão), ambos do Sudeste.No total, são oito clubes distribuídos pela região central do Estado. Quatro cidades que têm clubes no Goianão (Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Catalão) estão entre os cinco maiores índices do Produto Interno Bruto (PIB) na economia goiana - Rio Verde fecha o quinteto líder.Este é o novo mapa do Estadual, que não terá alguns dos campeões de edições anteriores, como o Goiânia (14 vezes), o Itumbiara e o Grêmio Anápolis (um título cada). Além do trio da capital, Crac (campeão em 1967 e 2004), Goiatuba (1992) e Anápolis (1965) são os campeões que estão na edição 2026 e sonham com mais um troféu de campeão da elite.A briga pelo título tem se concentrado entre os clubes da capital nos últimos anos, mas o Grêmio Anápolis foi um intruso em 2021 e deixou para trás os favoritos.Ano passado, o Anápolis bateu na trave, mas a torcida não teve como festejar a segunda conquista do Galo da Comarca, 60 anos após o então inédito título (1965). O jejum do Galo perdura porque o Vila Nova terminou o que também era um incômodo jejum, que completaria 20 anos. O Vila Nova havia sido o campeão do Estadual em 2005 e só na temporada passada voltou a ganhar o título.O atual campeão Vila Nova (16 títulos), o Atlético-GO (18) e o maior vencedor do Estadual, o Goiás (28 vezes), prometem apimentar a rivalidade entre eles. No ano passado, o trio goianiense disputou a Série B, mas só o Goiás chegou próximo do acesso à elite nacional. De qualquer forma, o futebol goiano ficou sem o acesso.O Goiás chega ao Goianão 2026 pressionado pelo hiato de conquistas locais - ganhou o último Estadual em 2018. Como ano passado perdeu nos pênaltis a final da Copa Verde para o Paysandu, no Serra Dourada, e deixou escapar o acesso à Série A nas rodadas finais da Série B, o alviverde vive um processo de cobrança interna e da torcida. Será que vai retomar a marca de campeão local? Para isso, terá um treinador estreante no Estadual: Daniel Paulista, ex-Remo e Sport.O Atlético-GO promete brigar novamente pelo título. Ano passado, não confirmou o sonhado e inédito tetracampeonato - foi tri em 2022, 23 e 24. O Dragão ficou longe dos bons resultados e foi eliminado pelo Anápolis na semifinal. O clube aposta num projeto de renovação do elenco e na gestão do técnico campeão do Goianão de 2025, o gaúcho Rafael Lacerda, ex-Vila Nova.Além de Lacerda, o Goianão terá times dirigidos por outros dois treinadores campeões de edições passadas: Cléber Gaúcho, que em 2021 venceu pelo Grêmio Anápolis e agora está no Inhumas, e Umberto Louzer, campeão goiano em 2022 no Atlético-GO e que busca o segundo título dele e o bi consecutivo do Vila Nova.Além de Daniel Paulista, outros técnicos estreantes na elite do Goianão são: Paulinho Kobayashi (Centro Oeste), Flávio Tanajura (Anapolina), Rogério Henrique (Abecat) e o ex-goleiro Renan (Aparecidense).Só dois técnicos são goianos: Luan Carlos (Crac) e Ângelo Luiz (Anápolis). Coincidentemente, passaram perto do título: Luan foi vice no Goianésia (2020, na final perdida nos pênaltis para o Atlético-GO) e Ângelo Luiz foi vice pelo Anápolis (em 2025) e está de volta ao time.O Goianão também reedita o clássico anapolino. Anápolis (vice da elite) e Anapolina (campeã da Divisão de Acesso) voltam a se enfrentar no Estádio Jonas Duarte, no dia 8 de fevereiro. A Xata retorna à 1ª Divisão após cinco edições ausente (caiu em 2020).No projeto do clube, a Rubra migrou para a Sociedade Anônima do Futebol (Saf). O Galo da Comarca vem se estruturando, disputou a Série C do Brasileiro de 2025 e quer soltar logo o grito de campeão, pois recentemente foi vice da Série D (2024) e do Estadual (2025).A principal novidade entre os participantes é o Centro Oeste, que faz 17 anos de fundação neste sábado (10). O clube também é uma Saf, começou o projeto em Senador Canedo, jogou em Inhumas e adotou Nerópolis como sede. Manda os jogos no Estádio Jaime Guerra, que passou por reforma e algumas adequações.No Sul, Sudeste e Sudoeste, Jataiense, Goiatuba, Crac e Abecat fecham o circuito dos clubes do interior. Abecat (Ouvidor) e Crac (Catalão) começam a fomentar rivalidade regional. Ano passado, a então estreante Abecat venceu o Leão do Sul por 2 a 0. Os dois clubes garantiram vaga na Série D de 2026, assim como o Goiatuba, que ficou bem perto do acesso em 2025 - foi eliminado pela Inter (Limeira-SP) nas quartas de final.A Aparecidense, vice do Goianão em 2015 e 2018, tenta recuperar o terreno perdido e se fortalecer, pois, no ano passado, só escapou do rebaixamento na rodada final. A Jataiense trouxe novamente o técnico Gian Rodrigues, que fez trabalho elogiado no Estadual de 2025.