Nesta semana, começa o mata-mata do Campeonato Goiano de 2026. Após o desfecho da 1ª fase, os oito classificados conheceram os seus respectivos adversários. As quartas de final reservam quatro confrontos que trazem diferentes histórias: um duelo entre o maior campeão geral e o maior campeão do interior; a reedição da final de 2025; um encontro entre representantes de fora da capital; e um embate entre um dos principais clubes do estado contra uma equipe emergente.\n(Confira horários, datas e locais das quartas de final do Goianão 2026 no final deste texto)\nO Goiás foi quem terminou na liderança da 1ª fase. Com 20 pontos, o esmeraldino teve uma campanha de seis vitórias, duas derrotas e nenhuma derrota - é o único time ainda invicto na competição. Apesar dessa marca forte, o que mais se destaca na trajetória alviverde é a defesa: apenas um gol sofrido, no clássico contra o Atlético-GO.