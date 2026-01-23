Campeonato Goiano 2026\n()\nJogos da 5ª rodada\nSábado, 24 de janeiro de 2026\nAbecat x Jataiense\nHorário: 16h\nLocal: Estádio Luiz Benedito (Ouvidor)\nAnapolina x Goiás\nHorário: 19h\nLocal: Estádio Jonas Duarte (Anápolis)\nDomingo, 25 de janeiro de 2026\nInhumas x Centro Oeste\nHorário: 10h\nLocal: Estádio Zico Brandão (Inhumas)\nAparecidense x Goiatuba\nHorário: 16h\nLocal: Estádio Anníbal Batista de Toledo (Aparecida de Goiânia)\nAnápolis x Crac\nHorário: 17h\nLocal: Estádio Jonas Duarte (Anápolis)\nVila Nova x Atlético-GO\nHorário: 17h\nLocal: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga - OBA (Goiânia)\n-ENQUETE GOIANÃO 2026 - 4ª RODADA (1.3365180)