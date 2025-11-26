Com a divulgação da tabela da 1ª fase do Goianão 2026, que começa em 10 de janeiro, estão definidos as datas e horários dos clássicos estaduais. Crac x Abecat e Atlético-GO x Goiás estão marcados para a 3ª rodada, Vila Nova x Atlético-GO será na 5ª rodada, Goiás x Vila Nova estará na 7ª rodada e Anápolis x Anapolina fechará a 8ª rodada.\nLeia também\n+ Goianão 2026 começa em 10 de janeiro e tem tabela divulgada; veja jogos da 1ª fase\nEntre os três clubes da capital, cada time será mandante uma vez. O Atlético-GO receberá o Goiás, o Vila Nova jogará em casa contra o Atlético-GO e o Goiás atuará diante de sua torcida contra o Vila Nova.\nConfira os detalhes dos clássicos da 1ª fase do Goianão 2026:\nCrac X Abecat\n18/Jan - Dom, 16:00 – Genervino da Fonseca\nAtlético-GO X Goiás\n18/Jan - Dom, 16:00 – Antônio Accioly