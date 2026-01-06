O volante e meia Igor Henrique, de 34 anos, e o lateral direito Matheus Ribeiro, de 34 anos, estão regularizados e à disposição do técnico Rafael Lacerda para a estreia do Atlético-GO no Goianão no próximo sábado (10), contra o Anápolis, no Estádio Antônio Accioly.\nOs registros deles apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta terça-feira (6).\nO Dragão contratou 11 jogadores e pretende regularizar a maioria deles antes do início da competição. A questão mais complexa é do volante Netinho, que firmou um pré-contrato com o clube para a sequência da temporada, mas está vinculado à equipe do Água Santa-SP até o final do Paulistão.\nIgor Henrique e Matheus Ribeiro são atletas que passaram pelo Atlético-GO durante as temporadas anteriores. Matheus Ribeiro foi campeão da Série B em 2016, enquanto Igor Henrique disputou a Série A de 2017, quando o clube foi rebaixado. Ambos foram contratados para dar um toque de experiência ao elenco atleticano.