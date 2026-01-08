O Goiás já regularizou quase todos atletas contratados para a disputa do Campeonato Goiano. Dos sete reforços, até aqui, seis tiveram contratos publicados no BID da CBF nos últimos dias e estão liberados para jogar pelo clube esmeraldino.\nOs primeiros da lista foram o meia Gegê e o lateral direito Rodrigo Soares, que foram regularizados no dia 5 de janeiro. Na terça-feira (6), o atacante Bruno Sávio também teve contrato publicado no BID e ficou liberado para estrear. Todos assinaram até o fim da temporada de 2026, sendo apenas o meia Gegê por empréstimo cedido pelo CRB.\nNesta quinta-feira (7), o Goiás fez três novos registros: atacante Kadu, o lateral esquerdo Nicolas e o volante Lourenço. Do trio, Kadu é o único que tem contrato de empréstimo até o fim do Goianão. Os demais foram contratados em definitivo até o final da temporada de 2026.