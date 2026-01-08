O Vila Nova já registrou onze dos doze reforços para a temporada de 2026 no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Nesta quinta-feira (8), os atacantes Delattorre, Rafa Silva, Ryan e Janderson, o volante Willian Maranhão e o goleiro Dalberson foram regularizados e estão à disposição para a estreia no Campeonato Goiano, no sábado (10).\nEles se juntam ao meia Marquinhos Gabriel, ao volante Marco Antônio, ao zagueiro Anderson de Jesus e aos goleiros Airton Michellon e Gabriel Átila, que tiveram seus nomes publicados no BID entre segunda-feira (5) e terça-feira (6).\nVolante ex-Atlético-GO diz iniciar "novo ciclo" no Vila Nova e quer conquistar títulos\nDos reforços anunciados, apenas o lateral-direito Hayner, de 30 anos, ainda não consta no BID. O jogador chegou a Goiânia nesta quinta-feira (8), ainda não treinou e nem foi oficialmente anunciado pelo clube. A tendência é que ele não estreie pelo Tigre neste sábado (10).