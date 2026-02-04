A última rodada da fase de classificação do Campeonato Goiano será marcada por definições antes do início da fase eliminatória: liderança geral, os dois últimos classificados às quartas de final, o primeiro rebaixado e os clubes que vão disputar o playoff pela permanência.\nA Federação Goiana de Futebol (FGF) confirmou nesta terça-feira (3) as alterações na tabela da 8ª rodada. Quatro partidas serão disputadas no sábado (7) e outras duas vão ser disputadas no domingo (8). Todos os jogos vão ter alguma situação envolvida, seja a briga pela liderança, vaga nas quartas de final ou luta pela permanência.\nUma definição que envolve o mata-mata é o mando de campo. Os quatro primeiros colocados vão jogar em casa a partida da volta das quartas de final. Apenas o Goiás, que inicia a 8ª rodada como líder, está garantido entre os quatro primeiros e vai jogar a decisão pela vaga na semifinal na Serrinha.