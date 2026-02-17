Com o desfecho das quartas de final do Goianão 2026, foram confirmados os confrontos dos playoffs que definirão a classificação dos times entre a 5ª e a 8ª colocações, na briga por vagas em competições nacionais: Jataiense x Crac e Abecat x Anápolis. Os duelos serão decididos em ida e volta, com datas e horários a definir.\nO chaveamento dos playoffs para definição do 5º ao 8º colocados leva em consideração a campanha geral dos times eliminados nas quartas de final. A Jataiense, com 15 pontos totais, enfrentará o Crac, que somou apenas 10. A Abecat, que também ficou com 15, mas levou desvantagem no saldo de gols em relação à Jataiense (três contra zero), pega o Anápolis, com 12.\nPor causa da campanha, Jataiense e Abecat jogarão suas respectivas partidas de volta dentro de casa. A diferença é que, em caso de dois resultados iguais, suas campanhas não serão levadas em conta para a definição da classificação. Ou seja, se houver empate no saldo de gols dos playoffs, os jogos vão para os pênaltis.