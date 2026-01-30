Após seis rodadas da 1ª fase do Campeonato Goiano, quatro clubes estão classificados às quartas de final: Vila Nova, Goiás, Atlético-GO e Abecat.\nFaltam duas rodadas para o fim da fase de classificação.\n()\nJogos da próxima rodada, a 7ª:\nSábado – 31/01/2026\nAtlético-GO x Crac – 16 horas – Estádio Antônio Accioly (Goiânia)\nDomingo – 01/02/2026\nJataiense x Inhumas – 10 horas – Estádio Arapucão (Jataí)\nCentro Oeste x Goiatuba – 15h30 – Estádio Jaime Guerra (Nerópolis)\nGoiás x Vila Nova – 18h30 – Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha)\nSegunda-feira – 02/02/2026\nAbecat Ouvidorense x Anápolis – 19h30 – Estádio Luiz Benedito (Ouvidor)\nAnapolina x Aparecidense – 19h30 – Estádio Jonas Duarte (Anápolis)\n-ENQUETE GOIANÃO 2026 - 6ª RODADA (1.3368039)