A lista da convocação do Brasil para amistosos contra a Argentina, em outubro, contou com toque goiano. A meia Ana Clara, mais conhecida como Clarinha, foi convocada pela primeira vez para atuar pela seleção principal. A jogadora de 20 anos é natural de Inhumas.\nClarinha mudou com a família para Portugal, aos quatro anos. Ela iniciou a trajetória no esporte no futebol português, fez toda base no país europeu e poucas vezes visitou Goiás desde então. Uma dessas vezes foi no ano passado para treinos e amistosos contra o México com a equipe sub-20 do Brasil.\nA meia jogava futsal antes de fazer a transição para os gramados. Ele atuou entre garotos no futebol de cinco e em campos sintéticos. Na cidade de Vila Nova de Gaia, em Portugal, a jovem jogadora ingressou no Valadares de Gaia para iniciar as categorias de base em uma equipe de meninas, mas jogando contra meninos.