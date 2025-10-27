A piloto goiana Bárbara Neves, de 25 anos, confirmou o heptacampeonato Brasileiro de Enduro e o tricampeonato Latino-Americano de Enduro após vencer nos dois dias de provas deste último fim de semana.\nA final dos dois campeonatos aconteceu no Brasil, em Patrocínio-MG, e foi um foi um teste de resistência. O circuito de aproximadamente 50 km apresentou um alto nível técnico, combinando terreno arenoso, muita pedra, forte calor e poeira intensa. Os atletas precisaram de precisão e preparo físico para completar as três voltas, cada uma com três especiais cronometradas, ao longo do sábado (25) e do domingo (26).\nLeia também\n+Goiás inicia semana de preparação para novembro decisivo na Série B\n“Foi uma prova dura, com bastante calor e poeira, em terreno arenoso e cheio de pedras. Eu estive bastante focada durante todo o fim de semana, me senti bem com a moto e com o meu preparo físico. Deu tudo certo e consegui comemorar os dois títulos”, disse Bárbara Neves.