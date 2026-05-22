A goiana Luanna Neves, de apenas 16 anos, vai representar o Brasil no Mundial Feminino de Motocross. A jovem, natural de Goiânia, acelera nas duas primeiras etapas da competição: a primeira na França, no próximo domingo (24), e a segunda no dia 31, na Alemanha. Luanna está em Bolonha, na Itália, realizando os ajustes finais na moto e os preparativos antes da estreia.\nA oportunidade de disputar o Mundial surgiu de forma inesperada e mudou completamente os planos da jovem piloto. “Foi tudo muito rápido, de um dia para o outro. Já tínhamos conversado com o JP, meu treinador, sobre a importância de competir fora do Brasil. Em menos de três dias, já estávamos viajando”, relata Luanna ao POPULAR.\nA confirmação da participação no campeonato ainda parece difícil de acreditar para a jovem.\n“Fiquei sem reação. Até agora, não consigo acreditar que vou correr o Mundial. É algo muito significativo para mim. Chorei muito quando soube que meu sonho estava se realizando”, confessa a goiana, que é campeã brasileira e vai competir pela primeira vez no exterior.