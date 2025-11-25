Andréia de Sousa, que já é a atual campeã do Mister Universe Brasil, foi campeã na categoria Master Women's Wellness e vice na OVERALL (Reprodução/Instagram Andreia Sousa)\nA atleta goiana Andréia de Sousa, de 44 anos, ganhou o título mundial de fisiculturismo na categoria Master Women's Wellness 40-44 Years Open. A fisiculturista de Goianésia é a atual campeã do Mister Universe Brasil na categoria Master Women’s Wellness.\nA conquista de Andréia aconteceu em uma competição realizada pela Federação Internacional de Fisiculturismo – IFBB (International Fitness and Bodybuilding Federation), em Barcelona, na Espanha. A fisiculturista goiana ainda foi vice-campeã mundial na categoria Master Women's Wellness OVERALL.\nLutador de MMA de Goiás vence disputa na Rússia\nTime de vôlei de Pontalina é homenageado em voo após ganhar medalha de bronze em campeonato nacional