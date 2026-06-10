A seleção brasileira feminina sub-20 venceu Portugal por 3 a 1 nesta terça-feira (9), em amistoso disputado no Estádio Dr. Carlos Osório, em Aveiro, em Portugal. A goiana Clarinha, natural de Inhumas, meio-campista, capitã e destaque da partida, marcou dois gols. Ana Bia fez o terceiro da seleção.\nClarinha foi titular nos dois amistosos que servem de preparação para a Copa do Mundo Feminina Sub-20, que será disputada em setembro deste ano, na Polônia. A meia marcou dois gols nesta partida e deu uma assistência no triunfo por 3 a 0 sobre a Coreia do Sul, no amistoso anterior.\nJogadora goiana dá assistência, e Brasil goleia Coreia do Sul em amistoso sub-20\nNo jogo desta terça-feira (9), a treinadora Camilla Orlando confiou à goiana, que atua no Benfica, a braçadeira de capitã da equipe.\n(Augusto Nunes é estagiário do Grupo Jaime Câmara em convênio com a Universidade Federal de Goiás)