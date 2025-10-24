A piloto goiana Bárbara Neves, de 25 anos, vai acelerar neste fim de semana no último desafio da temporada. Ela vai em busca do hepta campeonato brasileiro e está na luta pelo tricampeonato latino-americano. Para isso, precisará vencer as duas etapas do fim de semana.\nBárbara disputa, em Patrocínio (MG), a 7ª e última prova do Campeonato Brasileiro de Enduro, que também vale como a grande final do Campeonato Latino-Americano da modalidade.\n“Esse fim de semana promete ser muito especial. Essa temporada tem sido muito desafiadora e especial. Começou com a vitória no Enduro del Verano e bons resultados ao longo do ano. Vai ser uma disputa intensa, especialmente com a piloto argentina, isso tem me motivado a treinar ainda mais. Estou confiante e preparada para dar o meu melhor”, disse Bárbara Neves.