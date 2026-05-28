O Goiânia acertou a contratação do técnico Hemerson Maria, de 54 anos, para a disputa da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. O treinador estava na Abecat em seu último trabalho e foi demitido no dia 26 de abril após um início ruim na Série D do Campeonato Brasileiro - em quatro jogos, somou três derrotas e um empate.
Natural de Santa Catarina, Hemerson Maria tem experiência no futebol goiano. Passou pelo Vila Nova entre 2017 e 2018, com campanhas na parte de cima da tabela, e acumula passagens recentes por Anápolis, em 2024, Aparecidense, em 2023, e Crac, em 2013, além de outros times do futebol brasileiro como Avaí, Joinville, Criciúma e Fortaleza.
Como principal título da carreira, conquistou a Série B de 2014 com o Joinville.