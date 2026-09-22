O Goiânia anunciou a saída do treinador Hemerson Maria. Em nota publicada nesta terça-feira (22), o clube alvinegro informou que a mudança no comando técnico foi em comum acordo. Ito Roque, ex-Rio Verde, negocia para assumir o Galo.\nHemerson Maria comandou o Goiânia nos 13 jogos da Divisão de Acesso. O Galo faz campanha ruim, é apenas o 7º colocado e está mais próximo da zona de rebaixamento - cinco pontos - do que da faixa do acesso - oito pontos.\nO clube não vence há cinco partidas. Hemerson Maria se despede do Goiânia com três vitórias, seis empates e quatro derrotas com aproveitamento de 38%.\nIto Roque, que deixou o Rio Verde após a 10ª rodada, é o favorito para assumir o comando do Goiânia.