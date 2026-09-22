O Goiânia anunciou nesta terça-feira (22) a contratação do treinador Adilson Roque, conhecido como Ito Roque, de 58 anos, para comandar a equipe na reta final da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. Ele chega para dirigir o Galo nas cinco rodadas finais da competição.\nTambém nesta terça-feira, o Galo anunciou a rescisão, em comum acordo, com o treinador Hemerson Maia, após sequência ruim de resultados. O time não vence há cinco jogos, com duas derrotas e três empates, que fez a equipe se distanciar dos primeiros colocados na briga pelo acesso.\nO Goiânia é o sétimo colocado, segundo time fora da zona de rebaixamento, com 15 pontos, cinco a mais que o Grêmio Anápolis, primeiro time do Z2. Para o Bom Jesus, segundo colocado e dentro do G2, a diferença é de oito pontos.\nGoiânia anuncia acordo para saída do técnico Hemerson Maria