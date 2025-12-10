O Goiânia Arena deve sofrer a maior mudança arquitetônica entre os itens que vão ser reformados no processo de modernização do complexo Serra Dourada. O equipamento esportivo deve deixar de ter formato quadrado e pode ter design arredondado. Essa alteração é uma sugestão do Grupo Construcap, mas ainda depende de aprovação do Estado.\nA ideia da concessionária é alterar o formato externo do ginásio, que passaria a ter estilo arredondado com telões de LED em seu entorno. Internamente, o teto também poderá ter cobertura acústica e um telão quadrado no alto da arena.\nComo será o novo Serra Dourada: veja imagens do projeto\nOutra sugestão é do reposicionamento do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE) da Polícia Militar. Se for autorizado, um prédio será construído entre o Goiânia Arena e as quadras poliesportivas no fundo do Serra Dourada, próximo ao local do Corpo de Bombeiros. Onde é atualmente a sede do BEPE se tornaria um espaço para shows externos no Goiânia Arena.