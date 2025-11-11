O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) realiza nesta quarta-feira (12), a partir das 9 horas, o Fórum Estadual de Formação Esportiva, em Goiânia, no Centro de Excelência do Esporte. O encontro tem como objetivo fortalecer a formação de atletas e ampliar adesão dos clubes ao Programa de Formação de Atletas.\nO evento contará com palestras dos medalhistas olímpicos Lars Grael, medalhista de bronze na Vela em Seul 1988 e Atlanta 1996, André Heller, medalhista de ouro olímpico no vôlei masculino em Atenas 2004, e Magic Paula, campeã mundial de basquete feminino na Austrália em 1994, medalhista de prata em Atlanta 1996.\nOs três irão compartilhar suas experiências e debater estratégias para o desenvolvimento do esporte brasileiro.\nO governador de Goiás Ronaldo Caiado também estará presente no evento.\nLeia também