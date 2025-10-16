A capital de Goiás, Goiânia, receberá a Seleção Brasileira Feminina Sub-20 para dois amistosos contra o México, nos dias 23 e 26 de outubro.\nO primeiro confronto entre Brasil e México será na próxima quinta-feira (23), às 18 horas, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, casa do Vila Nova. No outro domingo (26), os times voltam a se enfrentar, desta vez no estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, às 17 horas.\nLeia também\n+16ª Unimed Meia Maratona de Goiânia: como será a retirada dos kits de corrida\nOs ingressos para os dois jogos são solidários e serão disponibilizados nos dias das partidas, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.\nOs dois embates terão transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube.\nAlém dos dois amistosos oficiais entre Brasil e México, as equipes ainda realizarão um terceiro teste, um jogo-treino, no dia 29 de outubro, no CT do Vila Nova. A atividade será com portões fechados ao público.