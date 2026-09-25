A MotoGP voltará para Goiânia entre os dias 2 e 4 de abril em 2027. O anúncio foi feito pela organização do Mundial de Motovelocidade nesta sexta-feira (25) com a divulgação do calendário da próxima temporada da categoria.\nGoiânia sediará a 3ª etapa na temporada de 2027. A abertura será na Tailândia entre os dias 5 e 7 de março, depois a categoria desembarca no Catar (de 12 a 14 de março) antes de voltar ao Brasil, com etapa no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A conclusão da temporada será em Valência, na Espanha, entre os dias 26 e 28 de novembro.\nO calendário de 2027 é o mais internacional na história da MotoGP, com 22 etapas distribuídas por 19 países. A principal novidade para o ano que vem é o retorno do circuito na Argentina, que sediava etapas do Mundial até 2025 e voltará na próxima temporada com etapa em Buenos Aires.