Goiano de coração, Marcos Gracia esteve nesta sexta-feira (15) no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Em 2026, ele completa 40 anos da conquista do título da Stock Car em 1986. Natural de Birigui, interior de São Paulo, o ex-piloto de 76 anos acompanha no equipamento esportivo o retorno da principal categoria do automobilismo a Goiânia depois de quase dois anos de ausência.\nMarcos Gracia foi convidado pela equipe Crown Racing para acompanhar a etapa da Stock Car em Goiânia. A equipe tem a Texaco como patrocinadora master. A empresa também patrocinou o ex-piloto na época do título da Stock Car em 1986.\n“Com a barriga que estou (risos) é correr de caminhão agora. Já foi meu tempo, outra época, dá saudades. Eu conheço a turma nova, sou amigos dos pais, mas tem muita gente com futuro”, brincou Marcos Gracia sobre estar de volta ao ambiente da Stock Car.