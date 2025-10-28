O árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio, de 45 anos, foi indicado ao prêmio de melhor árbitro do mundo pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). Ele foi incluído na lista dos 25 árbitros de todo o mundo que concorrem ao prêmio.\nAlém do goiano, o árbitro paulista Raphael Claus também integra a lista, e a árbitra Edina Alves, também paulista, é a única brasileira que concorre ao prêmio entre as mulheres.\nLeia também\n+Depois de Benítez, Goiás rescinde contrato com volante antes do fim da temporada\nWilton Pereira Sampaio e Raphael Claus foram os árbitros brasileiros que atuaram na Copa do Mundo de 2022, no Catar, e já estão pré-selecionados para a Copa de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.\nJá Edna Alves apitou Copa do Mundo Feminina, Olimpíadas, Mundial de Clubes, entre outros torneios, e é a mulher que mais apitou jogos na Série A do Campeonato Brasileiro.