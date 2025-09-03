A Federação Goiana de Futebol (FGF) divulgou, nesta quarta-feira (3), o regulamento do Campeonato Goiano Feminino de 2025. A competição contará com seis equipes: Aliança, Anapolina SAF, Flugoiânia, Planalto, Trindade e Vila Nova.\nSão duas equipes a menos do que a última edição, a de 2024. Em relação ao ano passado, não estão mais Atlético-GO. Atletas de Jesus, Abadia e Vasco de Itaberaí. São novidades a Anapolina e o Planalto.\nCaso o Vila Nova, atual campeão, conquiste novamente o título, a vaga para o Campeonato Brasileiro A3 Feminino de 2026 será repassada para o vice-campeão. Na próxima temporada, o Tigre disputará o Brasileiro A2 porque conquistou o acesso neste ano.\nLeia também\n+Diretor de futebol explica últimas contratações feitas pelo Goiás\nRegulamento\nA fórmula de disputa prevê dois turnos na 1ª fase, com todas as equipes se enfrentando. Os vencedores de cada turno avançam para a final, disputada em jogos de ida e volta. Caso um clube vença os dois turnos, será o campeão direto, sem a necessidade de uma decisão.