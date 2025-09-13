O Campeonato Goiano feminino começa neste final de semana e terá seis times na busca pelo título estadual e a vaga para a Série A3 do Campeonato Brasileiro. A competição na fase de pontos corridos vai ser disputada até o dia 15 de novembro, mas pode ser estendida até o dia 30 de novembro para a realização de dois jogos da decisão.\nAliança, Anapolina, Flugoiânia, Planalto, Trindade e Vila Nova são os times que vão disputar o Goianão neste ano.\nEm comparação com a edição de 2024, a competição terá menos clubes. No ano passado, o torneio contou com oito equipes. As ausências neste ano são Atlético-GO, Vasco de Itaberaí, Abadia e Atletas de Jesus.\nPlanalto e Anapolina são as novidades para a edição deste ano. Ambos clubes vão disputar a competição pela primeira vez.\nA fórmula de disputa será como nas últimas edições, a primeira fase vai ser disputada em pontos corridos, com dois turnos, nos quais os times jogarão partidas de ida e volta. O vencedor do primeiro turno enfrentará o vencedor do segundo turno em uma final, de ida e volta. Caso a mesma equipe vença os dois turnos, ela se tornará campeã sem a necessidade de jogos decisivos.